Bedelli askerlik teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM'de bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler yaklaşık 6 saat sürdü. Tümünün üzerindeki görüşmelerin ardından teklifin maddelerine geçildi. Teklifin ilk iki maddesi, dövizle askerlik ve bedelli askerlikle ilgili düzenlemeleri içeriyor.

TEMEL EĞİTİM 21 GÜN

Son dakika gelen bilgiye göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen önergeyle, bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirildi.

GURBETÇİYE BEDELLİ HAKKI

Bedelli askerlik düzenlemesinin ilk maddesi olan gurbetçiye bedelli hakkı kabul edildi. Gurbetçiler 2 bin Euro karşılığında bedelli askerlik yapacak.



AK PARTİ'DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI



AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, bedelli askerlik süresinde bir değişiklik düşünülmediğini açıklamıştı. Sürenin 21 gün olarak düşünüldüğünü ifade eden Ünal, "Şu an bir değişiklik düşünülmüyor. Üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes yararlanacak" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Ajanslar