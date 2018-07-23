Bedelli askerlik teklifi görüşmeleri başladı

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bedelli askerlik torba teklifinin görüşmeleri başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu çeşitli düzenlemeleri içeren "torba teklif"i görüşmek üzere toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeleri içeren "torba teklif"i görüşmek üzere toplandı.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyonda, teklif sahibi olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş hazır bulunuyor.

Torba teklif ile uluslararası sektör dinamiklerine uyum sağlanması ve yasa dışı alanlarda oynanan bahislerin yasal zemine çekilmesi de amaçlanıyor.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifin görüşmelerine geçilmeden önce usul hakkında söz alarak, "torba teklif" uygulamasını eleştirdi.

AK PARTİ'DEN 21 GÜN REVİZESİ

Bedelli askerlik ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri '28 gün şartı'ydı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin 21 gün olarak revize edilerek komisyona sunulacağını açıkladı.

Muş, "Bedelli askerlik konusunda 3 kriter söz konusu. Şu anda 28 gün olan teklif görüşülüyor. 28 gün yerine 21 gün olmasını teklif edeceğiz." dedi.

Muş, firarilerin durumuyla ilgili soruya, "Bunlarla ilgili usul ve esasları TSK'ya bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Ajanslar