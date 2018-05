Her seçimde gündeme gelen bedelli konusunu, Bedelli Askerlik Platformu Başkanı değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim kararı aldıktan hemen sonra yine hem sosyal medya hem de siyasilerin önemli gündemi oldu. Ajanshaber.com olarak bedelli askerlik konusunu Bedelli Askerlik Platformu Başkanı Ferhat Doğan'la bir röportaj gerçekleştirdik.

İşte Ferhat Doğan’ın ajanshaber.com için yaptığı değerlendirmeler;

Soru: Her seçim öncesi bedelli askerlik gündeme geliyor, partiler bunu oy düşüncesi ile kullanıyor mu yoksa gerçekten bedelli askerliğe şuan ihtiyaç var mı?

Aslında süreç şöyle, seçimler daha gündemde yokken de bedelli askerlik gündeme geliyor. Ama siyasetçiler bizleri her zaman böyle can kulağıyla dinlemiyor. Seçim öncesi malumdur ki seçmenin ihtiyaçlarını her siyasi dikkate almak ister. Şu an belki oy düşüncesidir belki gerçekten toplumun sorunlarını giderme düşüncesidir bilinmez yine bedelli askerlik gündemde.

Gelelim ihtiyaç mı değil mi?

İhtiyacı ortaya çıkaran Askerlik Kanunu ve uygulanma biçimi gibi gözüküyor. 1111 sayılı bu kanun 1927 yılında kabul edilmiş ve zaman içinde üzerinde yamalar yapılmış. Aynı yıl içinde yapılan, Türkiye’nin ilk nüfus sayımına göre ise bu topraklarda yaşayan toplam 13 milyon 649 bin 945 kişi var, bunların 6 milyon 584 bin 404’ü erkek. Bugün 79 milyon 814 bin 871 kişi, bu rakamın 40 milyon 43 bin 650’si erkek. Yani şu an bütün veriler değişti. Ve bu kanun ile işler yürümüyor. Bir güncelleme şart.

Artık profesyonel ordu konusunda epey bir yol aldığımız bir dönemde uzman askerler tercih edildiğinden dolayı ve savunma sanayisindeki teknolojik gelişimden ötürü askerlik daha profesyonel bir meslek olarak görülmeye başlandı. Aynı zamanda temel askerlik eğitimi dışında askerlik süresinin uzun olduğu algısı da artık çokça konuşulmaya başlandı. Ekonomik dinamiklerin çok önemli olduğu bu dünya düzeninde vatandaşın en verimli olabileceği yaşlarını işinin başında geçirmek istemesi, gelişimini devam ettirmek istemesi askerlik hizmetini yapmasına engel oluyor. Bu erteleme sonrası da askerlik adına verimli olacağı yaşı geçiyor. Hatta iş, aile düzeni ve sosyolojik durumu iyice askere gitmeyi imkânsız kılıyor. Bu nedenle bedelli askerlik geçici de olsa toplumda talep gören büyük bir ihtiyaç.

Soru: Şuan tahmini bedelli askerlik bekleyen kaç bin kişi var?

Milli Savunma Bakanlığı askerlik sorunu yaşayan Bakaya ve Yoklama kaçağı olan bireylerin gerçek rakamlarını hiçbir zaman açıklamayacak, çünkü irade kurup askere alma görevi olan bir kurumdan söz ediyoruz. Ama 2017 Şubat’ta o zamanın bakanı, şimdinin Başbakan Yardımcısı Fikri Işık canlı yayında gelen soruya, 450 bin bakaya 2 milyon 850 bin tecilli vatandaşın olduğunu söylemişti. 2011 ve 2014 te çıkan bedelli askerlik kanunları dolayısıyla insanlarda bir beklenti oluştu ve bu ihtiyaç gündemi bu denli meşgul etmeye başladı.

2014 te Bakan İsmet Yılmaz bedelli yaşının 25 olarak belirlenmesi halinde 917 bin kişinin bundan faydalanabileceğini belirterek şunları söyledi: "Eğer bedelli askerlik kapsamını, yaş 30 diye kabul ederseniz 400 bine yakın. Eğer yaşı 29'a düşürürseniz 450 bine çıkar. Eğer yaşa 28 derseniz 534 bine çıkar. Eğer yaşa 27 derseniz 600 binin üzerine çıkar. Eğer yaşa 26 derseniz 750 bine çıkar. Eğer 25 olursa, 917 bin 690 yani 1 milyona yakın olur. Dolayısıyla bir yaş söylememek lazım" dediğinden yol çıkıldığında bedelli beklentisinin tavan yaptığı bir dönemde 25 yaş ve daha yukarısı için çıkarılacak olası bedelli askerlikte bedel ortalama bir gelirdeki vatandaşın ödeyebileceği kadar da olursa 1 milyon vatandaşın bu yasadan faydalanması çok olası görünüyor.

Soru: Bedelli askerlik gündem olduğunda genelde "zenginler bedelli yapıyor" şeklinde bir algı oluşuyor. Zenginler mi bedelli bekliyor?

Dünyanın hiçbir yerinde kanunlar %100 herkesi kapsamaz. Bedelli Askerlik kanununda da esas ihtiyacı olanlar ve talep edenler orta gelirin oluşturduğu insanlar. Arada illaki zengin, futbolcu, gazeteci, sanatçı ve siyasetçi çocukları olabilir. Bedelli Askerlik’te doğal olarak parayı hatırlatan bir yasa. Ama bilakis geçim sıkıntısı sebebiyle ve aile yapısında ekonomik zincirin tüm halkalarının iç içe geçtiği bir durumda Bedelli Askerlik ihtiyaç olarak doğuyor. Birçoğumuz geri döndüğümüzde iş bulamayacağımız için istiyoruz. Diğer kısım da işyerinin başında olması sebebiyle işletmesini ekonomik anlamda böyle gelgitlerin yaşandığı bir dönemde bırakmaktan çekindiği için istiyor. Diğer bir kısım ise hastalarının başında kalmak zorunda, ailenin tek geçim kaynağı ve aileden kalma borçların ödemekle meşgul olduğu için Bedelli Askerlik istiyor.

Kısaca şöyle düşünelim. Her ilacın vücutta bıraktığı bir zararı vardır. Vücudu iyileştirmek için o ilacın bu zararlarına rağmen biz o ilacı içmeliyiz. Yüz binlerce bakaya kalmış, hakkında para cezası kesilmiş vatandaşın sorununu çözmek için 3-5 zengin de varsın Bedelli yapsın.

Soru: Dünya değişiyor savaş sanayisi insansız teknolojilere doğru kayıyor. Kısacası her şey gibi askerlik de profesyonelleşiyor. Bedelli askerlikten kazanılan bütçenin profesyonel orduya sağlayacağı yararları rakamlarla anlatır mısınız? Bedelli bütçesiyle neler yapılabilir?

Bedelli Askerlik başlı başına savunma sanayisine katkıdır. Son çıkan 2 bedelliden toplamda 5 Milyar 898 Milyon lira gelir elde edildi. Bu çok büyük bir gelir. Şöyle düşünün İstanbul’daki 3. Köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 3 Milyar liraya mal oldu. Hadi onu geçiyorum, askeri bir örnek verelim. Dünyanın en gelişmiş füze savunma sistemi biliyorsunuz Rusya’nın S-400 sistemi. Bu sistemin savunmada başarılı olamadığı bir hava saldırısı nerdeyse yok gibi. Hatta 2013 te Suriye’de ABD nin belki Rus S-400 leri vardır diyerek hava operasyonu için ABD’nin cesaretini kırdığı bir sistem bu. Peki, bu sistem ne kadar maliyetli. Türkiye bu sistemi satın aldı biliyorsunuz. 2019 da ilk teslimat yapılacak. Bize maliyeti 2 Milyar dolar.Yani 7,64 Milyar lira. Sizce bu rakamlar her şeyi açıklamıyor mu? Bir de şöyle bakalım Olası bir Bedelli’den gelecek gelir bizim tahminlerimize göre yaklaşık 8 Milyar lira olacak. Şunu da söyleyenler var bize bedenen de asker gerekmiyor mu diye? Evet gerekiyor. Ama zaten fazlasıyla var.

Soru: Bedelli askerlik çıktığında bunun şartları ne olmalı? Yaş, bedel vs ile ilgili beklentiler ya da olması gerekenler nedir?

Biz yola Yaş 25 Bedel 15 Bin lira olarak çıktık. Aynen böyle yapılmalıdır. Çünkü devlet 1 Ocak 2018 itibari ile 25 yaşından büyük olanları sözleşmeli er olarak bile almıyor. Bu şu demek sen benim işime orduda yaramazsın diyor. Devlete böyle yük olacak bir kitle varsa yük olmasın destek olsun.

Soru: Ülkemizin içinde bulunduğu bir dönem de Suriye de askeri müdahale ve iç durumlar varken bedelli askerlik çıkarmak sizce uygun mu?

Bedelli Askerlik için uygun zaman kollamak bence doğru değil. Sadece toplumun duygusallığı ve bu konudaki hassasiyetleri sebebiyle biz böyle düşünüyoruz. Devlet bu konuda toplumu bilgilendirdiği zaman hiçbir sorun yaşanmaz. Örneğin 1999 yılında deprem olmuş ülkede 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiş ama bedelli çıkarılıyor. Tabii ki mantığını anlattığınızda kabul edilir bir durum görüyorsunuz. Bu depremin yaralarını sarmak için devlet bedelli askerlik çıkarıyoruz deyince buna itiraz edemezsiniz.

Peki, şimdi ne durumdayız?

Şu an Güneydoğudaki hendek operasyonları, fırat kalkanı ve zeytindalı harekâtlarını geride bıraktık. Peki, bu harekâtlarda ülkenin kaynakları etkilenmedi mi? Tabii ki etkilendi. Bu operasyonlara katılan uzman askerlerimizin maaşları, operasyon tazminatları ve görev sonrası stresleri pskolojik durumları dolayısıyla tatil ile ödüllendirilmeleri vs vs. bunlar hep bütçe gerektiren konular değil mi? Bizler diyoruz ki bu gibi konuları çıkıp siyasiler, gerekli merciler topluma anlatmalı ve sonrasında bu spekülasyonları kökten bitirmelidir.

Soru: Sosyal medyada en iyi organize olan kitle bedelli askerlik bekleyenler. Faaliyetiniz düzeyli ve düzenli şekilde sürüyor. Siyasetçilerle görüşmeleriniz oluyor mu ? Ardından sormak istiyorum; sosyal medya odağında yeni, farklı, dikkat çekici çalışmalarınız olacak mı?

Bizler sosyal medya uzmanı değiliz. Veya reklamcı değiliz. Hatta bu tip lobi ve platform işlerinde yetkili ehliyetli kişiler değiliz. Elimizden geldiğince öğrenerek yapıyoruz. Aramızdaki bu konunun uzmanı arkadaşlar yardımcı oluyorlar kimi zaman. Ama önemli nokta şu, bizler bu işler ile zaman harcamak yerine daha iyi olduğumuz kendi işlerimize zaman harcamalıyız. Çalışmalı, üretmeli ve istihdam etmeliyiz. Bu işlere harcadığımız zamanı, emeği oralara yönlendirmeliyiz. Bunun için de en kısa zamanda Bedelli Askerlik kanunu çıkmalıdır.

Birçok kez Ankara’ya giderek meclis görüşmeleri, gazetecilerle görüşmeler yaptık. Bizlere destek veren bizi anlayan birçok değerli insan bizim sorunlarımızı her yerde bizzat kendi sorunuymuş gibi de aktarıyorlar sağ olsunlar. Bu konuda TV programları da yaptık, röportajlar verdik, anket firmaları ile de görüştük. BİMER,CİMER parti genel merkezleri, Cumhurbaşkanı, Başbakan kimler aklınıza geliyorsa hepsine mektuplarımızı ilettik. Mecliste Milli Savunma Komisyonu üyeleri ve yasama uzmanları ile görüşme yaptık. Her türlü yolları denedik bu derdimizi anlatmak adına. Akparti ile CHP ile görüştük bizleri anlayışla karşıladılar, ama nitekim konuyu Cumhurbaşkanı’nın gündeme getirmesi gerektiğini ve destekleyeceklerini de ilettiler. MHP ile 1-2 vekil dışında çok fazla kontak kuramadık. Onlar da gerektiği ilgiyi gösterdiler ama genel başkanlarının bu konudaki düşüncesini açıkladıktan sonra konuya müdahil olabileceklerini söylediler. Çok ısrarla rica minnet Sn. Devlet Bahçeli’ye direkt olarak bir mektubumuz ulaştı. Onlar da bizim baskılarımızdan artık rahatsız olmak üzereler. Siyasetçiler ve gazeteciler artık bizden hafiften rahatsız olmaya da başladılar hissediyoruz J İnşallah bedelli çıktığında bunların hepsi bitecek.

Son soru olarak bedelli askerlik bekleyenlere söylemek istedikleriniz nelerdir? Özellikle son zamanlardaki Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın Bedelli ile ilgili açıklamaları oldu karmaşık bir dönemdesiniz.

Başbakan’ın açıklaması bizlerin bedelli talebimizi aslında siyasetçilere çok iyi bir şekilde anlattığımızı gösteriyor. Kısaca biz derdimizi ülkenin en tepesindeki isimlere ulaştırmışız. Başbakan Bedelli açıklamasını yaptığında toplumun talebinin ne denli boyutlara ulaştığını anlatmış oldu ve adım atılması gerektiğini hükümetin başındaki isim olarak herkese söylemiş oldu. Cumhurbaşkanı ise bu konuya biraz daha politik yaklaşmak zorunda kaldı. Ama hala bu talebin ciddiyetinden hem kendisi hem de danışmanları haberdar. O yüzden en kısa zamanda bu konuda bir adım atılmasını bekliyoruz.

Biz hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Hepimiz zor durumdayız. Gerektiği kadar meramımızı siyasilere anlattık. Hep dem vurdukları bir şey var o da toplu durum. Zorlu bir dönemeçteyiz sözleri. Bunu bizler de biliyoruz. Bu zamanda bu kadar zorluk ve ekonomik buhran içinde işyerlerine gelen tebligatlarla işlerimizden atılıyoruz. Buna rağmen çıkıp kimseye ayarsız sitem etmiyoruz. Devlete hükümete küsüp tavır almıyoruz. Bizler bu topraklarda doğduk bu topraklarda can vereceğiz inşallah. Bizlerin vatan sevgisini kimse ölçmeye kalkmasın. Ülkemizde her şeyi eleştiren boş tiplere önce bir şansınızı deneyin durumumuzu anlatın, olmadı dönüp arkanızı gidin anlamayacaktır demek istiyorum. Devlet büyükleri illaki bizlerin elinden tutacaktır. Bizler gerçekten samimice çalışıp, bu ülkeye fayda sağlamak isteyen insanlarız. Aramızda öyle arkadaşlar var ki abisi şehit olmuş. 15 Temmuzda helikopterden açılan ateşle gazi olmuş. ASELSAN’a yazılım üreten de var, zırhlı araçlarımıza zırh üreten de… Bizleri önce iyi tanısın herkes. Bunu hangi parti, hangi şahsiyet gündeme taşır ve çözümüne katkı sağlarsa hem büyük dua alacak hem de büyük bir kitleyi destek anlamında arkasına alacaktır. Dileriz ki hayatlar daha da kaosa girmeden, aileler ekonomik anlamda kriz yaşamadan, bizler işlerimizden olmadan Bedeli Askerlik konusu çözülür.

Bizler Platformumuz adına teşekkür ediyoruz. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haberlerin tüm hakları AjansHaber’e aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. AjansHaber tarafından üretilen haberlerin kaynak gösterilmeden kullanılması, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 36 ve 37. maddesine aykırıdır ve suç teşkil etmektedir. Ayrıca internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ile ilgili olarak 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilen 5651 sayılı internet yasasına göre de bu durum cezai işlem gerektirmektedir.

Kaynak: AjansHaber