Bedelli askerlik için zaman ayarlaması

Hükümetin bedelli askerlik düzenlemesinin ardından, bazı meslek ve eğitim gruplarındaki kişiler için ‘bedelli eğitimin dönemini ayarlamak’la ilgili talepler arttı.

Profesyonel futbolcular devre arası ve sezon sonunda bedelli askerlik yapmak isterken, yurtdışında lisansüstü eğitim yapan 100 bin öğrenciden yaklaşık 25 bininin bedelli görevini eğitim kurumlarının izin verdiği zamanda yapma talepleri inceleniyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN



Yurtdışına devlet veya kendi olanaklarıyla giden 100 bin yüksek lisans öğrencisi bulunuyor. Bunlardan 25 bin civarında erkek öğrenci için Milli Savunma Bakanlığıbaşta olmak üzere YÖK ve hükümet düzeyinde girişim yapıldı. Bu öğrencilerin, eğitim programının uygun olduğu zaman diliminde, belli bir sürece yayılarak bedelli askerlik yapmalarına olanak verilmesi için taleplerin iletildiği belirtildi. Yeniden vize alma ve ders programlarının iptali gibi durumlara karşı ayrı program yapılması isteniyor.



FUTBOLCULAR DA BEKLEMEDE



Devlet olanaklarıyla lisansüstü eğitime giden öğrencilerin de ekonomik gerekçelerle sorun yaşayacağı iddia ediliyor. Profesyonel futbolculara sağlanması tartışılan olanak gibi bu öğrencilerin de uygun oldukları dönemde bedelli yapma olanağı getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar