Bedelli askerlik için bir haftada rekor başvuru!

Bedeli askerlik için başvuru sürecinin ilk haftasının tamamlandığı önceki gün itibariyle sayı 290 bini aşarak bir önceki düzenlemeden yararlananların üstüne çıktı.

5 yaş, 15 bin TL bedel ve 21 günlük temel askerlik eğitimi şartını içeren bedelli düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa, 3 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 3 Ağustos itibarıyla da bedelli askerlik için 3 Kasım 2018’de sona erecek başvuru süreci başladı. İlk iki günde yaklaşık 200 bin’e ulaşan başvuru sayısı, başvuru sürecinin ilk haftasının tamamlandığı önceki gün itibariyle 290 bini aşarak bir önceki düzenlemeden yararlananların üstüne çıktı.

İLK İKİ GÜNDE 200 BİN BAŞVURU YAPILMIŞTI

Bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ilk 2 gün içinde 200 bine yakın başvuru yapılırken Bakan Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır" demişti.

BİR HAFTADA SAYI 290 BİNİ AŞTI



Ak Parti ve bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 10 Ağustos itibarıyla bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvuru 290 bin’i aştı.

BİR ÖNCEKİ BEDELLİDEN 203 BİN KİŞİ YARARLANMIŞTI



Bedelli askerliğin bir önceki toplamda 203 bin kişi yararlanmıştı. 2011'de çıkan bedellide ise toplamda 66 bin kişi başvuru yapmıştı.

SON BAŞVURU SÜRESİ 3 KASIM



Başvuru süresinin 3 Kasım'da sona ereceğine dikkat çeken Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bedelli askerlik başvurularının e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapıldığını hatırlattı.

Bedelliden 1 Ocak 1994 tarihi dahil olup bu tarihten önce doğanlar 15 bin TL ödeyerek yararlanabiliyor. Bedelli askerlik yapacaklar 21 günlük temel askerlik eğitimi alacak. Yurtdışında yaşayanlar ise 2 bin euro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

Kaynak: Ajanslar