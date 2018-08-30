Bedelli askerlik için başvuru sayısı rekor tazeledi!

Bedelli askerlik için başvuruların açılmasının üzerinden henüz bir ay geçmeden başvuru sayısı 400 bin oldu.

Bedelli başvurularının açılmasının üzerinden henüz 1 ay bile geçmedi.

YOĞUN TALEP



Ancak başvuru sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Son veriler bugün itibariyle 400 binden fazla kişinin bedelliye ihtiyacı olduğu yönünde.

Bu rakamlar bugüne kadar Türkiye tarihinde 5 kez uygulamaya sokulan bedelli askerlikbaşvurularının toplamından fazla olduğunu gösteriyor.

Artan nüfus ve bedelli fiyatının makul olması rekor başvuruyu daha da artıracak.

BEDELLİ SÜRECİ VE DÖNEMLERİ



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin temel askerlik eğitimlerinin en kısa sürede ve sorunsuz tamamlanması amacıyla hazırlanan celp takvimi, muhtemel durumlara ilişkin açıklamalar ile "yoklama, celp, sevk ve temel eğitim süreci diyagramı" Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.

Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek.

İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

Kaynak: Ajanslar