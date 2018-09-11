Bedelli askerlik için başvuru sayısı 500 bini aştı!
Bedelli askerlikte başvuru sayısı 500 bini aştı. 150 bin kişinin tüm işlemleri tamamlandı. Öte yandan bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor.
Bedelli askerlikte başvuru sayısı 500 bini aştı 150 bin kişinin tüm işlemleri tamamlandı.
Öte yandan bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor.
2 CELP DÖNEMİNDE GÖNDERİLECEKLER BELLİ OLDU
Bedelli askerlikten faydalanacakların ilk 2 celp döneminde gönderilecekleri birlikler belirlendi.
Yükümlüler, bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek.
Bedelliden yararlanacak askerlerin yol izinleri de 21 günden düşecek.
Kaynak: Ajanslar