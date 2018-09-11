Bedelli askerlik eğitim programının detayları belli oldu!

3 Ağustos tarihinde başlayan bedelli askerlik başvuruları 500 bini geçti. Askerlik şubelerinin önünde oluşan kuyruk her geçen gün uzuyor.

3 Ağustos tarihinde başlayan bedelli askerlik başvuruları 500 bini geçti.

Askerlik şubelerinin önünde oluşan kuyruk her geçen gün uzuyor.

RANDEVU ALIP GİDİN



E-devlet üzerinden randevu alarak askerlik şubelerine gidenler ise bu kuyrukta beklemek zorunda değil.

AYRINTILI PROGRAM



Bedelli askerlikle ilgili süreç devam ederken, 21 günlük eğitim programına dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan programda, bedelli askerlik yapanların nasıl bir eğitim göreceği ayrıntılı bir şekilde gösterildi.



PAZAR TATİL



Pazar günlerini tatil yaparak geçirecek bedelli askerlerin, atış eğitimi alacağı da görüldü.

1. HAFTA

2. HAFTA

3. HAFTA

Kaynak: Ajanslar