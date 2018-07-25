Bedelli askerlik düzenlemesinin ilk maddesi Meclis'ten geçti

TBMM'den geçen ilk maddeye göre; Yurt dışında yaşayanlar 2 bin euro ödeyerek askerlik yapmış sayılacak.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği bedelliaskerlik düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

İLK MADDE GEÇTİ



TBMM'den geçen ilk maddeye göre; Yurt dışında yaşayanlar 2 bin euro ödeyerek askerlik yapmış sayılacak.

28 GÜN TEMEL EĞİTİM 21 GÜNE İNDİRİLDİ

Teklifin 2. maddesi üzerinde iktidar ve muhalefet tarafından toplam 6 önerge verildi.

Güncel 25 Temmuz 2018 22:17 Bedelli askerlik düzenlemesinde 2. madde de kabul edildiBedelli askerlik teklifi Meclis'te kabul edildi. 1 Ocak 1994 ve öncesinde doğanlar 15 bin TL ödeyip 21 günlük temel eğitimle bedelli askerlik yapabilecek.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal imzasıyla verilen ve kabul edilen önergeyle bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün temel askerlik eğitim şartı 21 güne indirildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ünal, önergesini açıklarken, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) acemi eğitiminin 28 gün olduğunu anımsatarak, teklifle eğitimlerden bazılarını kısaltarak programı 21 güne indirdiklerini, böylece adayların iş ve görevlerinden asgari sürede uzak kalacaklarını kaydetti.

Profesyonel yapının dünyada sadece bir iki ülkede uygulanabildiğini ifade eden Ünal, çoğu ülkede Türkiye'deki gibi karma model bulunduğunu belirtti.

Ünal, İsrail ciddi tehditlere maruz kaldığı için burada farklı bir sistem bulunduğuna işaret ederek, "İsrail'de liseyi bitiren bütün erkek ve kadınlar, temel askerlik eğitimini geçtikten sonra üniversite eğitimine devam ediyorlar. Genel harp şartlarında silah altına alınacak gençlerin, asgariden temel askerlik eğitimini almalarını çok önemsiyoruz." dedi.

Kabul edilen 2. maddeyle askeri hizmetin gerektirdiği ve TSK'nın ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak bedelli askerlikte yaş sınırı 31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar olarak belirlendi.

Teklife göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğan, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.