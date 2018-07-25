Bedelli askerlik mecliste kabul edildi

Bedelli askerlik teklifi Meclis'te kabul edildi. 1 Ocak 1994 ve öncesinde doğanlar 15 bin TL ödeyip 21 günlük temel eğitimle bedelli askerlik yapabilecek.

TBMM Genel Kurulu'ndan kabul edilen bedelli askerlik önergeleri arasına 94 doğumluları da kapsayan bir madde girdi. 1 Ocak 1994 doğumluların da yararlanabileceği açıklandı.

Önergenin gerekçesinde, "1 Ocak 1994 tarihinden, bu tarih dahil önce doğanların madde hükmünden yararlanmaları amaçlanmıştır" denildi.

15 Bin TL bedel karşılığında 21 gün askerlik teklifi kabul edildi.

Kaynak: Ajanslar