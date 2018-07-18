BEDELLİ ASKERLİKTE GÜN ŞARTI KİMSEYİ MEMNUN ETMEDİ

İlk önce 25 gün denilen, daha sonra 28 gün olarak açıklanan bedelli askerlik yasası teklifine eklenen "gün şartı" bedelli bekleyen binlerce vatandaşın tepkisini çekti.

28 gün şartının yasadan çıkarılmasını isteyen bedelli askerlik adayları teklif açıklandığından beri sosyal medyadan tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar.

Meclis Komisyonu’na gelen torba yasaya eklenen bedelli askerlik ile ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. 25 yaşını dolduranlar 15 bin TL karşılığında 28 gün askerlik yapacak. Yaklaşık 1 milyon kişinin yararlanması beklenen bedelli askerlik yasasındaki 28 gün detayı ise yasayı bekleyen birçok kişiyi isyan ettirdi. Yasa bu haliyle komisyondan geçerse bedelliden faydalanmak isteyenlerin işlerinden ayrılmaları gerekiyor.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MEHMET MUŞ KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak. Teklif, torba yasa ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bedelli askerlik teklifi 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiren bir düzenleme. Çalışanlar ücretsiz izinli sayılacaklar. Bedelliden elde edilecek gelir hazineye aktarılacak. Önümüzdeki dönemde askerlik yerini Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK BEKLEYEN VATANDAŞLAR 28 GÜN ŞARTININ KALDIRILMASINI İSTİYOR

Mehmet Muş’un açıklamalarına rağmen, bedelli askerlik bekleyen vatandaşlar 28 gün askerlik yapma şartının kaldırılmasını istiyor.

#Bedellide25GunKaldırılsın etiketi ile tepkilerini dile getiren sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan bazıları şöyle:

- Bu kadar ısrarın sebebi nedir onu anlayamadık. 28 gün temel eğitim önceki bedelli askerlik yasaların da yoktu. Şimdi ne mi değişti. Kanunu kapsayan sayı cok fazla mağduriyet artacak. İnsanlar 1 ay için işinden olacak

- 28 gün kışlada hoş karşılanmaz. Problemler çıkar. Özel sektör zor durumda kalır.

- Bir mağduriyeti çözüp başka bir mağduriyet oluşturmamak için , ailesine bakacak , işinden olmak istemeyen insanlar için , bir dünya kıyafet yemek vs masraflardan kurtarmak için , katılımı daha da yükseltmek için temel eğitim kaldırılsım.

- 28 gün eğitim hangi sorunu çözecektir? Kaş yaparken göz çıkarmayın.

- Askerlik yapmış biri olarak askerliğin 28 günde öğrenilecek bir olay olduğunu düşünmüyorum. Ya hiç bedelli çıkmasaydı yada 28 gün boş yere masraf çıkarılmasaydı. Çok saçma olmuş.

Kaynak: Ajanshaber