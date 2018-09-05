Bedelli askerlik başvurusu yapanlar için kritik gün yarın!

Bedelli askerlik başvuru sayısı rekor üstüne rekor kırarken güncel sayının 470 bin olduğu bildirildi. 6 Ekim’de sevk edilecek bedelli asker adaylarının yerleri ise yarın açıklanacak.

3 Ağustos tarihinde başlayan bedelli askerlik başvurularında son durum açıklandı.

Bedelli askerlikte 6 Ekim celbinde askere alınacakların listesi yarın açıklanacak.

470 BİN KİŞİ BAŞVURDU



Bu güne kadar bedelli askerliğe başvuranların sayısı 470 bini aştı, 120 bin kişi ise ücretini de ödedi. Böylelikle devletin kasasına 1 milyar 800 milyon lira girmiş oldu.

Başvurularda son tarih 3 Kasım olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Ajanslar