Bedelli askerlik başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Bedelli askerlikle ilgili çıkan haberlerin ardından bedelli askerlik başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak soruları merak ediliyor. Detaylar Ajanshaber.com'da.

Bedelli askerlikle ilgili yaşanan son dakika gelişmesinin ardından insanlar konuyla ilgili insanlar araştırma yapmaya başladı. Bugün ortaya 27 yaş ve 20 bin TL iddiası ortaya atıldı. Bu gelişmelerle ilgili AK Parti'den açıklama geldi. İddiaların doğru olmadığı ve konunun ekim ayında değerlendirileceği belirtildi. Bedelli askerlik başvuruları ne zaman yapılacak sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılacak sorusuyla ilgili merak ettiğiniz detayları haberimizde bulabilirsiniz.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Bedelli askerlik başvuruları ne zaman yapılacak sorusu bedelli bekleyen vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bekir Bozdağ, 'Bedelli askerlikle ilgili konu Ekim'den sonraki süreçte ele alınır.' şeklinde ifadelere yer vermişti.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşıyorsanız bedelli askerlik başvurunuzu askerlik şubelerine, ülke dışında iseniz konsolosluklara şahsen yapmanız gerekir. Bedelli askerlik başvurusu vekaletle veya posta ile yapma şansınız yok. Şahsen yapmalısınız. Başvuru yapan kişiye ödemesi gereken tutar ve ödemenin yapılacağı banka bilgilerini barındıran bir belge verilir. Bedelli askerlik yapmak isteyen kişi bu belge ile beraber bankaya gidip ödemeyi gerçekleştirir. Ödemenin yapıldığına dair bir asıl olmak üzere toplam üç nüsha dekontu, bedelli askerlik başvurusunu yaptığı yere götürür.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?



Başvuru yapan kişiye ödemesi gereken tutar ve ödemenin yapılacağı banka bilgilerini barındıran bir belge verilir. Bedelli askerlik yapmak isteyen kişi bu belge ile beraber bankaya gidip ödemeyi gerçekleştirir. Ödemenin yapıldığına dair bir asıl olmak üzere toplam üç nüsha dekontu, bedelli askerlik başvurusunu yaptığı yere götürür.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ

Bedelli askerlik için başvuranlar, bedeli peşin olarak ödeyecekler. Ancak şimdiden bankaların bedelli askerlik kredileri üzerinde çalışmaya başladığı biliniyor.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ İÇİN GEREKEN BELGELER

Bedelli askerlik kredisi çekmek isteyen kişilerden bankalar genelde sadece aylık gelir belgesi talep ediyor. Hatta bazı bankalar sadece kimlik belgesi talep ederek evraksız kefilsiz kredi kullanımı için de yapılan başvuruları kabul edebiliyor.

Bankalar şu anda sadece normal ihtiyaç kredisi faiz oranları üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyası şeklinde bedelli askerlik için kredi çekmek isteyen müşterilerine yönelik kredi fırsatları sunuyor. Bankaların bedelli askerlik kredi kampanyaları için özel koşullar ise bedelli askerlik başvuru tarihi, bedelli askerlik ücreti ve diğer koşulların belli olmasının ardından başlayacaktır.

Kaynak: AjansHaber