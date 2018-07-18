Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak? Nasıl yapılacak?

AK Parti'nin bedelli askerlik açıklamasının ardından bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılacak sorusunun cevabı Ajanshaber.com'da.

AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan dün yaptığı açıklamada bedelli askerlik konusunun torba yasada yer alacağını belirtti. Turan konuyla ilgili merak edilen detayları da vatandaşlarla paylaştı. AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili "Yaş 25, ücret 15 bin TL, 25 gün de askerlik olacak" şeklinde konuştu. Açıklamaların ardında bedelli bekleyen binlerce vatandaş bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Bedelli askerlik başvuruları nasıl yapılacak sorusunun yanıtı Ajans Haber olarak sizler için derledik.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik konusuna ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bedelli askerliği torba yasada yer alacağını belirten Turan, "Yaş 25, ücret 15 bin TL, 25 gün de askerlik olacak" şeklinde konuştu. Vatandaşlar şimdi bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvuruların ne zaman başlayacağı belli olmadı. Belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.

Gündem 17 Temmuz 2018 17:01 Bedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatırılacak? Bedelli askerlik başvuru formuBedelli askerlik ücreti hangi bankaya yatırılacak sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bedelli askerlik başvuru formu ile ilgili merak ettiğiniz detayları haberimizde bulabilirsiniz.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

2014'te çıkarılan bedelli askerlikte başvurular askerlik şubelerine, konsolosluklara ve cumhuriyet savcılıklarına şahsen yapılmıştı. 2018 bedelli askerlikte süreç aynen 2014'te olduğu işlemesi bekleniyor. Dolayısıyla başvurunuzda size üzerinde tutarın ve banka hesaplarının bulunduğu bir doküman veriliyor.

Bu dokümanla ödemenizi gerçekleştirdikten sonra, bedelli askerlik tutarının tamamı veya yarısının ödendiğini gösteren biri asıl 3 nüsha dekontu teslim ettiğinizde başvurunuz tamamlanmış oluyor. Başvuruların yurtiçinde askerlik şubelerine, yurtdışında konsolosluklara şahsen yapılması gerekiyor, posta ve vekaletle yapılan başvurular kabul edilmiyor. Bedelli askerlik kesin olarak tamamlandığında, bedelli askerlik başvuru formu e devlet üzerinden açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Bir önceki bedelli askerlik ücreti Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankası'na yatırılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı en son bedelli askerlik açıklamasında bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı hesapların IBAN Numaraları'nı da duyurmuştu. Bedelli askerlik başvuru formu ve bedelli askerlik ile ilgili ilgili ayrıntılı bilgi en yakın askerlik şubesi başkanlığından veya www.asal.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

28 GÜN ASKERLİK YAPMA ŞARTI

Şu anki bedelli teklifinin içeriğini değerlendirecek olan genel kurul olduğu belirtildi. Torba yasa teklifinde, 15 bin bedel, 25 yaş sınırı ve 28 gün askerlik yapma şartı geliyor.

Kaynak: AjansHaber