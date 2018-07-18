Bedelli askerliğe başvuran çalışanlar ne yapacak? İzinli sayılacak mı?

AK Parti'nin bedelli askerlik teklifini meclise sunmasının ardından bedelli askerliğe başvuran çalışanlar ne yapacak sorusu merak ediliyor. Bedelli askerliğe başvuran çalışanlar izinli sayılacak mı sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş bedelli askerliğe ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bedelli askerlik yasasının TBMM'ye sunulduğunu belirten Muş, kamuda ve özel sektörde çalışanların ne yapacağını ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamuda ve özel sektörde çalışan birçok kişi bedelli askerliğe başvuran çalışanlar ne yapacak sorusuna yanıt bekliyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş bu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Muş, "Çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak" şeklinde konuştu. Böylece bedelli askerliğe başvuran çalışanlar izinli mi sayılacak sorusu yanıt bulmuş oldu.

BEDELLİ ASKERLİĞE BAŞVURAN ÇALIŞANLAR NE YAPACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş TBMM'ye sunulan bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamanın ardından dedelli askerliğe başvuran çalışanlar ne yapacak sorusu yanıt buldu. Mehmet Muş, Kamuda ve özel sektörde çalışanlar, askerlik hizmeti noktasında müracaat etmeleri durumunda bu kanun kapsamında değerlendirilecek. Ve kendileri ücretsiz izinli sayılacaklardır. Yani iş akitleri fesih olmayacaktır" dedi.

TEKLİF MECLİS BAŞKANLIĞINA TESLİM EDİLDİ



Mehmet Muş konuyla ilgili şunları söyledi:

"Teklifimizi Meclis Başkanlığımıza teslim etmiş bulunmaktayız. Teklif içerisinde bedelli askerlikle ilgili düzenleme bulunmaktadır. Basında da bazı detaylar yazıldı. Ben rakamları teyit etmek istiyorum. 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanabileceklerdir. Bedel 15 bin lira, yaş olarak da 25."

"ASKERLİĞE ELVERİŞSİZ OLANLAR 28 GÜNLÜK TEMEL ASKERLİĞE TABİİ OLMAYACAK"

"Engelli olup da askere elverişsiz olanlar da bu teklifle beraber askerlik görevini ifa etmiş sayılacaklardır. Bunlar tabi 28 gün temel askerliğe tabii olmayacaklar. Diğer bütün bu teklif kapsamında istifa edecek olanlar 28 günlük temel askerlik eğitimine tabii olacaklardır.

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLAR İÇİN UZAKTAN EĞİTİM YAPILACAK

"Yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımız için 2 bin euroluk bedel söz konusu. Fakat onlar uzaktan eğitimle temel askerlik eğitimini almış olacaklardır."

28 GÜN KONUSUNDA DÜZENLEME OLMAYACAK

Teklifte 28 gündür. Bununla alakalı herhangi bir düzenleme olmayacaktır. 28 gün temel askerlik eğitimi talep edilmektedir.

ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Kamuda ve özel sektörde çalışanlar, askerlik hizmeti noktasında müracaat etmeleri durumunda bu kanun kapsamında değerlendirilecek. Ve kendileri ücretsiz izinli sayılacaklardır. Yani iş akitleri fesih olmayacaktır. 28 günlük temel askerlik eğitimini yerine getirebileceklerdir.

Kaynak: AjansHaber