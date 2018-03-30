Bebeğin cesedi babasının ağladığı ormanda aranacak

Erzurum'da evlilik dışı ilişkiden doğan bebeğin öldürülmesiyle ilgili davada bebeğin annesi, babası ve anneannesinin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Erzurum'da evlilik dışı ilişkiden doğan bebeğin öldürülmesine ilişkin davada bebeğin babası ve annesinin de aralarında olduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya gayrimeşru ilişkiden dünyaya gelen bebeğin tutuklu yargılanan babası H.Ş. (48) ve annesi D.K.A. (22) ile anneannesi tutuksuz sanık G.A. ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, H.Ş. ile D.K.A. ve G.A. hakkında yeni doğan erkek bebeğin öldürülmesine ilişkin ayrı ayrı açılan davaların birleştirildiğini belirtti.

Sanık D.K.A, savunmasında evli olan H.Ş. ile gayrimeşru ilişki yaşadığını kabul ederek, bu ilişkiden Horasan Devlet Hastanesinde bir erkek bebek dünyaya getirdiği itirafında bulundu.

Annesiyle gittiği hastanedeki doğumun ardından H.Ş'nin kendisi ve bebeği araçla aldığını ileri süren D.K.A, H.Ş'nin bebeği araçta boğduktan sonra kendisini araçtan indirdiğini iddia etti.

D.K.A, H.Ş'nin daha sonra bebeği araçla Kars yönüne götürdüğünü, bebeğin nereye gömüldüğünü bilmediğini öne sürdü.

Tutuksuz sanık G.A. ise kızının hamile olduğundan hastaneye gittiklerinde haberdar olduğunu, bebeğin doğumuyla şoka girdiği için kızını ve bebeğini hastanede terk edip evine gittiğini savunarak, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Önceki celselerde ifade veren sanık H.Ş. de bebeğin babası olduğunu kabul ederek, doğumdan sonra D.K.A. ile bebeği hastaneden araçla aldığını, bir süre akaryakıt istasyonunda park ettikleri araçta kaldıklarını anlattı.

Bu süreçte D.K.A. ile kurtulmak istedikleri bebeği cami avlusu ya da yurda bırakmaya karar verdiklerini belirten H.Ş, D.K.A'yı evine yakın Horasan ilçesindeki sokağa bırakıp bebekle ayrıldığını kaydetti.

Sanık H.Ş, araçta ölen bebeği ıssız yere gömdüğünü ancak onu kendisinin öldürmediğini öne sürdü.

Sanık avukatları ise davanın en önemli delili olarak bebeğin cesedinin bulunması gerektiğini savunarak, müvekkillerine yönelik suçlamaları kabul etmedi.

Bebeğin cesedi babasının ağladığı ormanda aranacak

Mahkeme heyeti, tanık beyanlarından H.Ş'nin zaman zaman Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Balabanbaş köyünde bulunan su deposu civarı ile yakındaki ormanlık alana giderek ağladığının anlaşıldığını belirterek, bebeğin cesedinin dedektör köpekler kullanılarak bölgede aranması için Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığına yazı yazılmasına hükmetti.

Duruşma, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilerek, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Birleştirilen davanın iddianamesinde 3 sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA