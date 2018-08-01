Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi: Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur

Hakkari Yüksekova üssündeki eşini ziyaretten dönerken PKK'lı kalleşlerin önceden yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın annesi konuştu.

Dün akşam saatlerinde Hakkari Yüksekova ilçesinde eşi Astsubay Serkan Sarıkaya'yı 11 aylık bebeği ile ziyaretten dönerken PKK'lı teröristler tarafından yola önceden yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu kızını ve torununu kaybeden anne Suudiye Demir, "Vatan sağ olsun, yavrum yavrusunu da aldı gitti" dedi.

BEBEĞİ İLE BİRLİKTE ŞEHİT OLDU



Hakkari Yüksekova'da üs bölgesinde görevli Astsubay Çavuş eşi Serkan Karakaya’yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya’nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden yola yerleştirdiği bombanın patlaması ile Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu.

''VATAN SAĞOLSUN''

Olayda kızını ve torununu şehit veren anne Suudiye Demir "Onlar 1 öldürür, biz 1000 diriliriz. Onlar 1 çocuk öldürür, bizim 1000 çocuğumuz olur. Vatan sağ olsun. 10 aylık bebeği katlettiler, 10 aylık bir bebek daha doğar. Onlar katlettikçe biz doğarız. En son 3 hafta önce görüşmüştüm. Telefonla görüşmüştüm. 20 gün sonra izne ayrılacaktı kocası. '20 gün sonra kavuşuruz anne' dedi. Dün de aradım, ulaşamadım. Saat 16.00’da şehadet haberini aldım. Vatan sağ olsun, sizler sağ olun. Benim yavrum şehit oldu. Onlara bir şey olmadı. Onlar, onun kanıyla gitti. Allah onların belalarını versin. Benim yavrum şehit oldu" diye konuştu.

Daha önce Uşak’ta görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın 10 gün önce Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı’na tayin olduğu ve evlerini de kısa süre içerisinde Hakkari’ye taşıdıkları öğrenildi. Nurcan Karakaya’nın babasının 2004 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi. Nurcan ve asker eşi Serkan Karakaya çiftinin yaklaşık 2 yıl önce evlendiği belirtildi.

Kaynak: Ajanslar