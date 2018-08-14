BDDK yeni düzenlemeyi kabul etti!

BDDK kredi kartları ile alışveriş ve nakit çekiminde taksidi 12 ay ile sınırlayan düzenlemeyi kabul etti!

BDDK kredi kartı ile alışveriş ve nakit çekimde taksidi sınırlayan düzenlemeyi kabul etti. BDDK tarafından yapılan açıklamada kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte değişiklik ile finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkında yönetmeliğin de kabul edildiği belirtildi.

EN FAZLA 3 AY TAKSİZ



Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikler şöyle:

-Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez

-Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır.

KURUMSAL KARTLARA SINIRLANDIRMA



-Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

-Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez.

Kaynak: Ajanslar