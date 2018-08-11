BDDK bankalarla toplantı iddialarını yalanladı

BDDK'dan yapılan açıklamada "Bugün bazı basın yayın organlarında kurumumuzun bankalarla bir toplantı tertip ettiğine ilişkin bir kısım haberler yayınlanmıştır. Kurumumuzun bankalarla herhangi bir toplantısı bulunmamaktadır." denildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), bugün bazı basın yayın organlarında Kurumun bankalarla bir toplantı tertip ettiğine ilişkin bir kısım haberlerin yayınlandığı belirtilerek, "Kurumumuzun bankalarla herhangi bir toplantısı bulunmamaktadır. Bu nevi asılsız haber yapanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal yollara başvurulacaktır. Bu tür haberlere itibar edilmemesi kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullandı.

TOPLANTI YAPILDI DENİLDİ

BDDK'dan yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında kurumun bankalarla bir toplantı tertip ettiğine ilişkin bir kısım haberlerin yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzun bankalarla herhangi bir toplantısı bulunmamaktadır. Bu nevi asılsız haber yapanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal yollara başvurulacaktır. Bu tür haberlere itibar edilmemesi kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: AA