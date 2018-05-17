BBP'nin Yenikapı Mitingi kararı!
BBP, İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan Kudüs Mitingi'ne katılacağını duyurdu. Genel Başkan Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak mitinge gelecek.
Büyük Birlik Partisi, yarın Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan Kudüs Mitingi'ne katılacağını açıkladı.
Partiden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici 18 Mayıs Cuma günü Saat 16.00'da İstanbul'da düzenlenecek Tarihi Kudüs Mitingine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak katılacaklardır.
Kaynak: Ajanslar