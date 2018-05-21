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21 Mayıs 2018 21:08 | Son Güncelleme: 21 Mayıs 2018 21:14

BBP'den Ak Parti listesinde 18 aday

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) AK Parti listesine 18 isim girdi.

BBP'den Ak Parti listesinde 18 aday

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Ankara 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu.

BBP’den AK Parti listesine girin isimler şöyle:

İstanbul: Mustafa Mican 1. bölge 23. sıra

Ankara: Mustafa Destici 2. bölge 1. sıra

Ankara: Tuna Koç 3. bölge 7. sıra

Aydın: Ahmet Tarık Sarı 6. sıra

Bursa: Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıra

Denizli: Mustafa Semerci 6. sıra

Diyarbakır: Remzi Çayır 7. sıra

Eskişehir: Ahmet Namık Akdoğan 5. sıra

Gaziantep: İhsan Kaya 11. sıra

İstanbul: Mustafa Arabul 2. bölge 20. sıra

İzmir: Ahmet Gürhan 1. bölge 8. sıra

İzmir: Erdem Öksüz 2. bölge 8. sıra

Kayseri: Ali Saraçoğlu 8. sıra

Kocaeli: Osman Tüfekçi 10. sıra

Konya: Osman Seçgin 14. sıra

Mersin: Ali Keser 6. sıra

Sivas: Yaşar Sayan 5. sıra

İstanbul: Oya Eren 3. bölge 25. sıra.


Kaynak: AA

Etiketler: BBPseçimAK Parti


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