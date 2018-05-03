BBP seçime AK Parti listelerinden girecek

BBP, seçime AK Parti listelerinden girerek, "cumhur ittifakı"nda yer alacak.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ile birlikte açıklama yaptı; BBP'nin AK Parti listelerinden seçime girerek, "cumhur ittifakı" içinde yer alacağını duyurdu.

Yapılan ortak açıklamada konuşan AK Parti Sözcüsü Ünal şunları söyledi: "İttifakların önünü yaptığımız yasal düzenlemelerle açtık ki, artık siyasette hülleler olmasın, milletin iradesi üzerinden pazarlıklar yapılmasın, birileri kişisel hırslarını millet iradesi üzerinden tatmin etmesin diye yasal düzenleme yaptık. Maalesef bu süreç gösterdi ki, hem Cumhurbaşkanı adayı gösterme hem de daha sonraki süreçte bazı partiler eski alışkanlıklarını sürdürüyor. Bir cumhurbaşkanı adayı gösterme konusunda bile ortaya koydukları pespayelik ortadadır. Dün itibarıyla basına yansıyan ittifak söylentilerinin bugün daha doğmadan krize sürüklendiğini gördük. Bir ittifakın ittifak olması için toplumsal ve siyasal desteğinin olması gerekir; milletin gözü önünde cereyan etmesi gerekir. Böyle olmayanlar bir pazarlık ve tezgah olarak adlandırılır. O yüzden kişisel hırslarını tatmin peşinde olan bir takım siyasetçilerin yaptıkları pazarlıkları biz ahlaki görmüyoruz. Cumhur ittifakı bu milletin kendisi, milletin temsilcisi, bu ittifakın adayı da milletin adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Kaynak: Ajanslar