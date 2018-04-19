BBP açıkladı: ''Erdoğan adayımız, ittifakta yer alacağız''
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını desteklediklerini açıkladı.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim ile ilgili soruları yanıtlarken "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekliyoruz" dedi.
'ERDOĞAN ADAYIMIZ, İTTİFAKTA YER ALACAĞIZ'
BBP lideri Destici, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlarken 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini belirterek AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı'nın içinde yer alacaklarını da söyledi.
Kaynak: Ajanslar