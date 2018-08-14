BBC Türkçe açıklaması ''Türk lirası değer kazanıyor''

İngiliz BBC'nin Türkçe servisi Türk lirasının değer kazanmasıyla küresel piyasaların toparlandığını yazdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Yılın başından beri yüzde 80'e yakın değer kaybeden Türk Lirası, son günlerde yaşadığı rekor kayıpların ardından Salı günü Dolar ve Euro'ya karşı bir ara yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

MB VE BDDK'NIN UYGULAMALARI DEĞER KAYBINI TOPARLADI



Haberde, Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) işleme koyduğu uygulamalar sayesinde son günlerde yaşadığı hızlı değer kaybını toparladığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Merkez Bankası'nın perde arkasında sıkılaştırma adımları attığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcılarla yapacağı görüşmeden ve Borsa İstanbul'daki iyimser havadan bahsedildi.

Kaynak: Ajanslar