Bayrampaşa'da yolcu minibüsü alt geçitte mahsur kaldı
Yoğun yağış sebebiyle bir yolcu minibüsü Bayrampaşa-Maltepe alt geçidinde mahsur kaldı.
Bayrampaşa-Maltepe alt geçidinde meydana gelen olayda, İstanbul’u etkisi altına alan yoğun yağmurdan dolayı alt geçidi su bastı.
MİNİBÜS MAHSUR KALDI
İçerisinde yolcu bulunan bir minibüs alt geçitte mahsur kaldı. Su baskını nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Biriken suyun tahliye edilmesinin ardından yolcu minibüsü kurtarılarak, alt geçit trafiğe açıldı.
Kaynak: Ajanslar