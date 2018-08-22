Bayramın ilk günü binlerce kasap hastaneye akın etti

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban keserken yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine koştu.

Yurt genelinde, kurban keserken yaralanıp hastaneye başvuranların sayısı 7 bin 88 kişiyi buldu.

EN FAZLA İSTANBUL'DA

Bu kurban bayramında acemi kasapların en fazla ortaya çıktığı il 1226 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul’u 603 kişi ile Ankara izledi. Tunceli, Bingöl ve Siirt kent merkezlerinde hastanelere başvuru olmazken, diğer tüm illerde hastanelerin acil servisleri acemi kasaplara hizmet verdi. El, kol ve bacaklarda kesik, kırık ve ezilme nedeniyle hastaneye başvuran yaralıların büyük bölümü ayakta tedavinin ardından taburcu edildi. Bazı yaralılar ise başta ortopedi servisleri olmak üzere çeşitli servislere yatırıldı.

ŞEHİR ŞEHİR ACEMİ KASAP BİLANÇOSU



Demirören Haber Ajansı muhabirlerinin illerinden verdiği haberlere göre, kurban keserken yaralanıp, hastanelere başvuran acemi kasapların sayısı şöyle:

Adana 236, Adıyaman 77, Afyon 65, Ağrı 62, Amasya 85, Ankara 603, Antalya 61, Artvin 20, Aydın 69, Balıkesir 63, Bilecik 66, Bitlis 4, Bolu 37, Burdur 48, Bursa 162, Çanakkale 98, Çankırı 40, Çorum 72, Denizli 182, Diyarbakır 3, Edirne 12, Elazığ 18, Erzincan 74, Erzurum 227, Eskişehir 119, Gaziantep 106, Giresun 15, Gümüşhane 6, Hakkari 10, Hatay 55, Isparta 33, Mersin 154, İstanbul 1226, İzmir 195, Kars 204, Kastamonu 11, Kayseri 135, Kırklareli 7, Kırşehir 37, Kocaeli 92, Konya 96, Kütahya 108, Malatya 98, Manisa 98, Kahramanmaraş 113, Mardin 17, Muğla 22, Muş 65, Nevşehir 43, Niğde 120, Ordu 6, Rize 33, Sakarya 83, Samsun 93, Sinop 6, Sivas 130, Tekirdağ 11, Tokat 178, Trabzon 12, Şanlıurfa 121, Uşak 94, Van 23, Yozgat 145, Zonguldak 21, Aksaray 27, Bayburt 40, Karaman 43, Kırıkkale 111, Batman 13, Şırnak 3, Bartın 26 Ardahan 24, Iğdır 35, Yalova 33, Karabük 25, Kilis 19, Osmaniye 82, Düzce 82.



''MİLLET NASIL KENDİNİ KESER DİYORDUM''

Kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan acemi kasaplardan bazıları daha önce haberlerini duyduğu acemi kasaplara şaşırdıklarını söyledi. Onlardan biri olan ve kesim sırasında ayağından yaralanan Sivaslı Cemil Şahin, "Önceden 'millet nasıl kendini kesiyor' diyordum. Öyle kolay kesiliyormuş ki; kendini kesenlere gülüyordum. Bıçak bir anda ayağımın üzerine düştü" dedi.

Rize’de kesmeye çalıştığı kurbanın kendisini yaraladığını anlatan Eşref Büyük, "Kurbanımız biraz yaramazlık yaptı. Hayvanın ayağı ipe takıldı. Kurtarayım derken boynuzu ile bana vurdu. Çeneme aldığım darbe ile yere düştüm. Kaçmasaydım üzerimden geçecekti. Sonunda yakaladık ve kurban ettik" dedi.

Sakarya’da kurban keserken elinden yaralanan Sedat Maden, bu tür vakaları televizyonda izlerken komik gördüklerini ancak yaşayınca kötü bir durum olduğunu anladıklarını belirterek, "Hayvan ipini boşaltınca başındaki naylon ipi tutup çektim, ip bıçak gibi elimi kesti” dedi. Yalovalı Ömer Faruk Kurt ise, "Eti doğrayan arkadaş bıçağı kaçırdı. Olur böyle şeyler. Hamama giren terler" diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar