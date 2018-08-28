Bayramdaki ölümlü kazaların sebebini bakan açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatilindeki ölümlü kazaların yüzde 80'inin emniyet kemeri takmamaktan kaynaklandığını belirtti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 142 kişi hayatını kaybetti, 859 kişi ise yaralandı.

Bakan Soylu da bu ölümlü kazaların nedeniyle ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı ve emniyet kemerinin önemine dikkat çekti.

"EMNİYET KEMERİ TAKIN, TAKTIRIN"



İçişleri Bakanı Süleyman Soyle, ölümlü kazalara dikkat çekerek şunları yazdı: "Bu bayramda yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybeden sürücülerin %80’inin EMNİYET KEMERİ takmadığı tespit edildi. Lütfen EMNİYET KEMERİ takalım, taktıralım..."

Kaynak: Ajanslar