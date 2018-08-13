Bayramda İstanbul'da olacaklara müjde!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, daha önceki bayramlarda da olduğu gibi toplu taşıma araçlarına ek seferler konulması ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmalarına karar verdi.

İstanbulluları sevindiren haber! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, daha önceki bayramlarda da olduğu gibi toplu taşıma araçlarına ek seferler konulması ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmalarını karara bağladı.



BAYRAM BOYUNCA İNDİRİM OLACAK

Buna göre vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca 21-24 Ağustos tarihleri arasında kent genelindeki toplu ulaşım araçlarını yüzde 50 indirimli kullanabilecek. Meclisten oy birliğiyle kabul edilerek geçen karara göre vatandaşlar, Kurban Bayramı süresince, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil; İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.

Güncel 13 Ağustos 2018 17:54 İstanbullular uyarıldı: Köprüler trafiğe kapatılacak!Atatürk ve Galata köprüleri trafiğe kapatılıyor. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, yarın saat 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Kaynak: Ajanslar