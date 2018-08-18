Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço

Bakanlar Kurulu kararı ile 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan önlemlere karşın yollarda ilk gün olmasına rağmen çok sayıda kaza meydana geldi.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, dün mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü.

5 AYRI KAZA

Trafikte yoğunluk yaşanırken, ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri gelmeye başladı. Dün saat 18.00'den gece yarısına kadar Manisa'da 2, Ordu, Bursa ve Düzce'de meydana gelen 5 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

İLK GÜN 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'ya kadar ise 11 kaza meydana geldi. Antalya ve Çorum'da 2'şer, Adıyaman, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Niğde ve Malatya'da meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

Kaynak: Ajanslar