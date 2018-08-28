Bayram tatilinin ekonomiye katkısı 9 milyar lira

TÜROFED Başkan Yardımcısı açıklamalarda bulunurken 9 milyon yerli turistin, 9 günlük bayram tatili sırasında ekonomiye 9 milyar lira bıraktığını ifade etti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler; Ege ve Akdeniz'de sahilleri, Karadeniz'de ise yaylaları doldurdu.

Turizm sektöründe büyük bir hareketliliğe neden olan 9 günlük tatilin ekonomiye olumlu yönde yansıması da oldukça mutlu etti.

9 GÜNDE 9 MİLYON LİRA



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 9 milyon yerli turistin, 9 günlük bayram tatili sırasında ekonomiye 9 milyar lira bıraktığını açıkladı.

VATANDAŞ YURT İÇİNDE TATİL YAPMAYI TERCİH ETTİ

İşler, "Bayram süresi içinde 9 milyon vatandaşımız ekonomiye 9 milyar lira katkı yaptı. Dövizin arttığı bu dönemde vatandaşlarımız, son dakikada yurt dışına gitmek yerine yurt içinde tatil yapmayı tercih etti. Özellikle bayram süresince Ege sahilleri yerli turistten büyük talep gördü.

TALEP PATLAMASI YAŞANDI



Bodrum ve Marmaris'te turist sayısı 1.5 milyona yaklaştı. Çeşme ve Fethiye'de 1 milyon 200 bin civarında yerli turist vardı. Ayvalık, Asos, Foça, Dikili, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Özdere, Pamucak, Kuşadası, Didim'e de talep patlaması yaşandı.

ESNAF VE ÇİFTÇİNİN DE YÜZÜ GÜLDÜ

Sadece oteller dolmadı, esnaf da çiftçi de bu bereketten yararlandı. Ege, yerli turistin ağırlıklı olarak tercih ettiği bölge oldu. Akşamları klimatik atmosferi, otel dışı yaşamıyla her keseye uygun tatil mümkün olduğundan; pansiyonundan iki odalı butik oteline, beş yıldızlı lüks oteline kadar Ege sahilleri doldu taştı." diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar