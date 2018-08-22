Bayram tatilinin 4 günlük acı bilançosu

9 günlük bayram tatili sebebiyle yola çıkan çok sayıda aracın karıştığı kazalar sonucu 56 kişi hayatını kaybederken 272 kişi de yaralandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan tatilin 4’üncü günü olan bayramın birinci günü öğleden sonra Antalya’nın Akseki ilçesinde 11 kişinin yaralandığı zincirleme kaza meydana geldi.

ÇOK SAYIDA KAZA MEYDANA GELDİ

Böylece gün boyu meydana gelen 10 kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi de yaralandı.

atilin başladığı günden itibaren kaza bilançosu ise şöyle oldu:

17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59): 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi: 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar: 21 ölü, 88 yaralı (19 kaza)

20 Ağustos Pazartesi: 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)

21 Ağustos Salı (Bayram 1. gün): 5 ölü, 28 yaralı (10 kaza)

Kaynak: Ajanslar