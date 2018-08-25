Bayram tatilinden dönenler dikkat!

Bayram tatillerini memleketlerinde ve tatil yörelerinde geçiren vatandaşlar, bayramın son gününden itibaren dönüşe geçti.

TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesimi İstanbul yönünde yoğunluk yaşanıyor. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, "Yola çıkan sürücülerimiz genelde varacakları yerlere 30-40 kilometre kala yorgunluktan ve kavuşmanın heyecanıyla dikkatlerini kaybediyorlar. Bu bakımdan da son 30-40 kilometrede daha çok dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

Bayram tatillerini memleketlerinde ve tatil yörelerinde geçiren vatandaşlar, bayramın son gününden itibaren dönüşe geçti. Karayollarında ise yoğunluk yaşanmaya başladı. Sakarya'nın Sapanca ilçesi ile Kocaeli'nin Derince ilçesi arasında belirli aralıklarla yoğunluk oluştu. İzmit Bekirdere rampasında ise sabah saatlerinde yoğun ama akıcı bir trafik oluştu. Trafikteki yoğunluğun ilerleyen saatlerde ve pazar günü de devam etmesi tahmin ediliyor.

FERİBOTLAR KARŞILIKLI SEFER YAPIYOR

İzmir, Bursa, Yalova istikametinden gelen sürücülerin büyük bir bölümü Osmangazi Köprüsü ve Yalova Topçular- Gebze Eskihisar arasında sefer yapan feribotları tercih etti. Ek seferlerle birlikte 19 feribot karşılıklı olarak sefer yapıyor. Feribot iskelelerinde de hafif bir yoğunluk var.

DÖNÜŞ YOLUNDAKİLERE SON 30-40 KİLOMETRE UYARISI

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, 9 günlük Kurban Bayramıtatilinin sonunda evlerine dönecek sürücüleri, yolculuğun son 30-40 kilometresinde sık görülen dikkat dağınıklığı konusunda uyardı. Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatillerinde sevdiklerine kavuşmak isteyenlerin yoğun trafik oluşturduğunu belirterek bu durumun kaza riskini artırdığını söyledi.

Memiş, her yıl bayram tatillerinde en az 100 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğine, 600-800 kişinin de yaralandığına dikkati çekerek "Yaralananların ortalama yüzde 2'si kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybederken, yüzde 10'u engelli kalmaktadır." ifadesini kullandı.

Bayram tatili sonrasında evlerine dönecek sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğine işaret eden Memiş, "Yola çıkan sürücülerimiz genelde varacakları yerlere 30-40 kilometre kala yorgunluktan ve kavuşmanın heyecanıyla dikkatlerini kaybediyorlar. Bu bakımdan son 30-40 kilometrede daha çok dikkat etmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ZORUNLU OLMADIKÇA GECE YOLCULUĞUNA ÇIKMAYIN"

İhsan Memiş, bayram tatilinin başında meydana gelen trafik kazalarının dönüş yolunda yaşanmamasını temenni ederek sürücülere şu uyarılarda bulundu:

"Zorunlu olmadıkça gece yolculuğuna çıkmayın. Mutlaka uykunuzu almış, kahvaltınızı yapmış olarak yola çıkın. Taşıma kapasitesinin üzerinde araca yolcu almayın. Ön ve arkada oturan herkesin emniyet kemerlerini takmasını sağlayın. Sürüş esnasında cep telefonu kullanmayın. Kapalı tutulması en güvenli yoldur. 200-300 kilometrede bir mola verin, temiz hava alın, yürüyün. Mola yerlerinde yoğurt ve ayran gibi gıdaları almayın. Rahat giysi ve ayakkabı giyin. Kesinlikle hız yapmayın, takip mesafesine uyun, güvenlik şeridini ihlal etmeyin."

İnsanların sevdiklerine, ailesine, çocuklarına kavuşmak için sabırlı olmayı öğrenmesi gerektiğini kaydeden Memiş, "Azrail'e değil kendimize dost olalım. Ailemizi bayramda acı ve üzüntüye sevk etmeyelim. Sabırlı olmak gerçekten pek çok kötü olayın, acının, üzüntünün önüne geçiyor. Başka insanlara da zarar vermememiz lazım. Başka araçtaki insanların can güvenliğini kendimizinki gibi korumamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar