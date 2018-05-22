Bayram Salim Bozdemir kimdir? Bayram Salim Bozdemir nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Bayram Salim Bozdemir kimdir? Bayram Salim Bozdemir nereli ve mesleği nedir? Bayram Salim Bozdemir hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Bayram Salim Bozdemir kimdir? Bayram Salim Bozdemir nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bayram Salim Bozdemir Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Bayram Salim Bozdemir kimdir?

1966 yılında Kırıkkale'de doğdu. 1977 Kırıkkale Rasattepe İlköğretim İlkokulu'ndan, 1980 yılında Kırıkkale Hürriyet Ortaokulu'ndan, 1983 yılında da Kırıkkale Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimine 1983-1984 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı. 1984 yılında bu fakülteden ayrılarak Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümüne geçerek 1988-1989 eğitim-öğretim yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 2008 yılında çıkan öğrenci affı kanunu ile yeniden İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı. 1992 Yılı Kasım ayında kurulan Kırıkkale Üniversitesine o dönem kurucu Rektör olan Prof. Dr. Beşir Atalay'ın tasvibi ile 1993 yılı nisan ayında Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına İnşaat Mühendisi Olarak başlamıştır. 1993-1998 yılları arasında Kontrol Mühendisi, 1998-2004 yılları arasında kontrol Amiri, 2004-2006 yılları arasında Şube Müdürü, 2004-2011 yılları arasında ise Daire Başkanı olarak çalıştı.

Kaynak: AjansHaber