Bayram öncesi tüm biletler tükendi!

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan tarafından yapılan açıklamaya göre bayram öncesi gidiş-dönüş otobüs biletlerinin tükendi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

BİLETLER TÜKENDİ

"Bayram tatili 9 gün olduğu ve bayram sonrası yaz tatilinin son dönemine denk gelmesi nedeniyle hem gidiş hem de dönüş biletleri tükendi. İki taraflı koyduğumuz ek seferlerin biletlerini satmaya başladık.

GÜNDE TAM 2 BİN 500 SEFER

Gidişlerimiz yoğun ama dönüşlerimiz acayip yoğun. Ek seferler için izin süresi 28 Ağustos'ta bitecek. Talebimiz bu ek sefer süresinin 3 Eylül'e kadar uzatılması. Normalde yaz mevsiminde İstanbul'dan Anadolu ve Trakya'ya günde ortalama bin 500-bin 700 otobüs seferi oluyor ancak son günlerde bu sayı 2 bine çıktı.

Bugünden itibaren 4 gün boyunca İstanbul'dan ek seferlerle birlikte günde tam 2 bin 500 otobüs seferi olacak"

Kaynak: Ajanslar