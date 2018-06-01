"Bayram önce af için adım atılmasında yarar var"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ramazan Bayramı öncesi iktidar adım atarsa af çıkmasında yarar var" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezine teşekkür ziyaretine gelen Mahkum Yakınları Derneği Enver Yılmaz ile yakınları cezaevinde tutuklu bulunan aileleri kabul etti. Başkan Yılmaz ve mahkum yakınlarının MHP'yi ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Bahçeli, hükümete af çağrısını yineledi. MHP olarak bu konuda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan MHP Lideri Bahçeli, şunları söyledi:

"Şu an cezaevlerimizde 235 bini bulan mahkum ve tutuklu bulunmaktadır. Bunların içerisinde büyük çoğunluk 'kader mahkumu' olarak nitelendirdiğimiz kişilerdir. Cezaevi şartları bu kadar kalabalık mahkumu taşıyabileyecek durumda da değildir. Bu sebepten dolayı, yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir başlangıç var Türkiye'de. Üç evreli bir sistem değişikliği söz konusu. Bunlardan bir tanesi, çok partili siyasi hayatımız; şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye'de bu önemli ve köklü değişiklikte toplumu rahatlatmak, onları huzura kavuşturmak, 'kader mahkumu' olan insanlarımızı ve ailelerini buluşturmak. Nasip olursa benim kanaatim, tabi bunu Meclis'te yapabilecek sayısal gücümüz yok. Ama temennim odur ki inşallah Ramazan Bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Siyasi olarak kullanmıyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde, bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır, diye düşünüyorum. Allah hepinize sabır versin. İnşallah sonu da hayırlı olur."

Mahkum Yakınları Derneği Enver Yılmaz da MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür etti. Bahçeli, daha sonra mahkum yakınlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ajanslar