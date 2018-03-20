Baykal'ın tedavisi Ankara'da sürdürülecek
Eski CHP Genel Başkanı Baykal, tedavisinin tamamlandığı Münih'ten Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Baykal'ın tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre daha devam edilecek.
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Almanya'dan Ankara'ya getirildi.
Geçirdiği rahatsızlığın ardından Almanya'nın Münih şehrindeki özel bir kliniğe götürülen Baykal'ın buradaki tedavisi tamamlandı.
Baykal, akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ye getirilerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Gerekli tıbbi değerlendirmelerin ardından Baykal'ın tedavisine bir süre burada devam edileceği öğrenildi.