Bayburt'ta feci kaza: 5 ölü
Bayburt'ta feci bir trafik kazası yaşandı.
Bayburt'ta feci bir trafik kazası yaşandı. Trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AA
Bayburt'ta feci bir trafik kazası yaşandı. Trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AA
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