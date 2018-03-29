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29 Mart 2018 22:50 | Son Güncelleme: 29 Mart 2018 22:51

Bayburt'ta feci kaza: 5 ölü

Bayburt'ta feci bir trafik kazası yaşandı.

Bayburt'ta feci kaza: 5 ölü

Bayburt'ta feci bir trafik kazası yaşandı. Trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü

Ayrıntılar geliyor...


Kaynak: AA

Etiketler: Bayburttrafik kazası


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