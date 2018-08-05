Bayburt'ta eski sporcular boks antrenörüne saldırdı

Bayburt'ta gerçekleştirilen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında eski sporcular boks antrenörüne saldırdı. Görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İddiaya göre, Türkiye Boks Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve Bayburt Merkez Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada, Seyfullah Dumlupınar'ın Bayburt'ta yetiştirdiği sporcu iki grup arasında tartışma çıktı.

KAVGA ÇIKTI

Dumlupınar, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sporcularını ayırıp tartışmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Dumlupınar'ın durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanların ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

ANTRENÖRE SALDIRMA ANINI KAMERALAR KAYIT ETTİ

Bu arada spor salonuna girmek üzere yönelen Seyfullah Dumlupınar'a sporculardan bazıları saldırdı.

Spor salonunun güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Dumlupınar'ın cep telefonuyla konuştuğu, sağa sola gidip geldiği görülüyor.

Kayıtlara Dumlupınar'ın arkası kapıya dönük durumdayken telefonla konuşmaya devam ettiği sırada koşarak gelen gruptakilerden birinin tekme ve tokatlarıyla yere düşmesi yansıyor.

Görüntüde, Dumlupınar'a vurmaya devam eden üç kişiyi, diğer antrenörler ile polislerin salondan dışarı çıkardığı yer alıyor.

Kaynak: Ajanslar