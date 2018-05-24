Battlefield 5 ne zaman çıkacak? Sistem gereksinimleri ve özellikleri

Battlefield 5 ne zaman çıkacak sorusu oyunun meraklıları tarafından ilgiyle soruluyor. Battlefield 5 sistem gereksinimleri ve özellikleri ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Electronic Arts'ın başarılı oyun serilerinden birisi olan Battlefield yeni bir oyun ile oyunseverlerin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Battlefield'a yeni bir seri daha ekleniyor. Battlefield 5 bu yıl oyunseverler tarafından merakla beklenen oyunların başında yer alıyor. Battlefield 5'in oyunculara sunduğu en büyük yenilik İkinci Dünya Savaşı'na dönmesi ve Premium Pass'i kaldırıyor olması olacak. Oyuncular bu sayede DLC'den satın almadan tüm içeriğe ulaşabilecek. Şimdi oyunseverlerin merak ettiği soruların başında Battlefield 5 ne zaman çıkacak sorusu yer alıyor. Oyunun 19 Ekim'de piyasaya sürüleceği Electronic Arts tarafından duyuruldu. Battlefield 5 sistem gereksinimleri ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

BATTLEFİELD 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Electronic Arts şirketi Battlefield oyun serisine yeni bir seri daha ekliyor. Şimdi oyunseverler Battlefield 5 ne zaman çıkacak sorusunu sıkça soruyor. Oyunun belirlenen çıkış tarihi ise 19 Ekim olarak duyuruldu. Ama Battlefield V: Deluxe Edition versiyonunu ön siparişle satın alınırsa 2 gün önceden yani 16 Ekim’de alınabilecek.

BATTLEFİELD'IN BÜYÜK YENİLİĞİ

Battlefield’ın en büyük yeniliği İkinci Dünya Savaşı‘na dönmesi ve Premium Pass’i kaldırıyor olması. Böylece oyuncular tüm içeriğe her zaman, DLC satın almadan ulaşabilecekler.

BİRÇOK SEÇENEKLE OYUN ÖZELLEŞTİRİLEBİLECEK

Battlefield V, 2018 yılının en çok beklenilen oyunları arasında yer alıyor. Artık Multiplayer karakterlerimizi kostüm, üniforma, yüz, ırk, savaş boyaları ve daha birçok seçenek üzerinden özelleştirebileceğiz. Diğer yandan, oyunun standart sınıfları seviye atlamanızla çok daha derinleşecek. Yani her Battlefield oyuncusunun artık kendine göre bir oyun düzeni olacak. Kozmetik tarafındaki yenilikler sadece askerlerle sınırlı değil. Oyunda aynı zamanda, tüm silah ve araçlar özelleştirilebilir olacak.

İKİ YENİ OYUN MODUYLA GELECEK

İki yeni oyun modu gelecek ve bu oyun modlarından Grand Operation, Battle-Royale benzeri mekanikler sunacak. 64 oyunculuk bu mod, günlerce sürecek bir savaşa sahne olacak ve cephede ölümün dönüşü olmayacak. Hikaye desteği bulunacak bu oyun modu, dinamik yapısıyla türe yeni bir soluk getirecek. Oyuncuların ilgisi sürekli olarak ara sahneler ve sürekli değişen savaş bölgeleriyle yüksek tutulacak. Artık savaş sırasındaki patlamaları çok daha gerçekçi bir şekilde hissedebileceğiz. Eğer içinde bulunduğunuz bina patlarsa, patlamanın etkisiyle dışarı uçabilecek, yakınınızda yaşanan bir patlamada, ister istemez yere kapaklanacaksınız.

BATTLEFİELD 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Battlefield 5'in sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.

BATTLEFİELD 5 TRAİLER

Kaynak: AjansHaber