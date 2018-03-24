Batman'dan Acı Haber: PKK'dan Kalleş Pusu!

Batman'da dün pusu kurup 1 askeri şehit ederek olay yerinden kaçan PKK’lı teröristlere yönelik yapılan operasyonda yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Çetin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 24 Mart 2018 Cumartesi günü Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında yürütülen operasyonda, BTÖ mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilirken, 1 askerimiz ağır yaralanmıştır.





Hastaneye kaldırılan yaralı kahraman askerimiz Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düşmüştür. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güveninin sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

DÜN DE BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Dün, PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan arama tarama faaliyeti sırasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit olmuş, ardından başlatılan operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmişti.

ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

Batman'ın Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında teröristler tarafından düzenlenen ve 1 askerin şehit olduğu hain saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda terör örgütü PKK mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki ailesine verildi.

Kaynak: AA