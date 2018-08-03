Batman'da kadın öğretmeni tekmeleyen motosikletli yakalandı

Batman'da yolda yürüyen Devrim Akçakaya'yı tekmeleyerek yere düşüren motosikletli, polis tarafından gözaltına alındı. Devrim Akçakaya, "Gerekli cezayı çekmesini istiyorum." ded

Turgut Özal Bulvarı'nda hareket halindeki bir motosikletin sürücüsü, yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'yı yanından geçerken tekmeledi. Aldığı darbeyle yere düşen Akkaya, baygınlık geçirdi.



MAĞDUR KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU



Devrim Akkaya'nın yardımına çevre sakinleri koştu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Devrim öğretmen, polise giderek şikayetçi oldu.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı dün akşam, olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



"GEREKLİ CEZAYI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM"



Öğretmen Devrim Akçakaya, saldırganın yakalanmasına sevindiğini belirterek, "Davacıyım, gerekli cezayı çekmesini istiyorum. Bu kişiyi kısa sürede yakalayan emniyet ekiplerini kutluyorum." dedi.



Kaynak: ajanslar