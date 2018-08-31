Batman'da yaralanan 2 askerimiz şehit oldu

Batman'ın Kozluk ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları hastanede şehit düştü.

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede operasyon başlatıldı.

Teröristlerin açtığı ilk ateşte iki asker ağır yaralandı.

ŞEHİT DÜŞTÜLER

Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılan iki asker de müdahaleye rağmen şehit düştü.

Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Ajanslar