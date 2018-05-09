Batmanda Petrole rastlandı!

Sason'da Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Heybeli köyü yakınında ilk kez açılan kuyuda, 1300 metre kadar derinlikte petrol bulundu.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Heybeli köyü yakınında iki ay önce ilk kez çalışma başlatan Türkiye Petrolleri (TP) Batman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Herent-2' adı verilen kuyuda petrole rastladı.

ÜRETİM KAPASİTESİ İNCELENİYOR

TP'nin sahası olarak bilinen ve TPIC'in sondaj çalışmalarını üstlendiği kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte kaliteli petrol tabakasına rastlandığı belirtildi. Bölgede petrol gravitesi ile üretim kapasitesini araştırıldığı bildirildi.

Öte yandan, TP Batman Bölge Müdürlüğü bölgedeki petrol üretim kapasitesinin artarak, sahalardaki günlük üretimin 27 bin varilin üstüne çıktığını kaydetti.

Kaynak: DHA