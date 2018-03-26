Batman'da operasyon: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23 Mart'ta Sason ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.
Operasyonda iki PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada, operasyonun başlatıldığı 23 Mart'ta terör örgütü PKK'nın İran uyruklu bombacısının etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Kaynak: AA