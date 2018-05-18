Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırıldı!

Batman'da belediye ve Türk Kızılayı görevlileri ihtiyacı olan vatandaşlara iftarlık dağıtırken taşlı sopalı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçtı, iftar organizasyonu iptal edildi.

Batman Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliği ile Bağlar Mahallesi Garzan Caddesi'nde düzenlenmesi planlanan bin kişilik iftar için görevliler akşam saatlerinde alandaki yerini aldı.

Hazırlanan masalarda katılımcılar için belirlenen iftar menüsünün hazırlığını yapan görevlilere, kimliği belirsiz kişiler tarafından taş ve sopalarla saldırı düzenlendi.

3 GÖREVLİ YARALANDI

Yaralanan 3 görevli, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerden biri polis ekiplerince yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Saldırının ardından iftar organizasyonu iptal edildi.

Kaynak: AA