'Batı' sever Salman'dan Filistin'e hakaret!

Prens Muhammed bin Selman, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğe değindi.

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi olarak bilinen Muhammed bin Salman, Amerika'da yayın hayatını sürdüren İsrail Channel 10'a ilginç açıklamalarda bulundu.

"FİLİSTİNLİLER YA BARIŞIN YA DA ÇENENİZİ KAPATIN"

Geçtiğimiz hafta New York'ta düzenlenen 'Yahudi Liderler Toplantısı'na katılan Muhammed bin Salman, Filistin ve İsrail toplumu arasında yıllardır süregelen çatışma ve gerginliğin artık bitmesi gerektiğini vurguladı. Salman, 'Filistinlilerin artık ya barışması ya da 'çenelerini kapatması'nın daha iyi olacağını belirterek herkesi şaşırttı.

Dünya 03 Nisan 2018 08:47 İsrail'in küçük kardeşi 'Salman'ABD ziyaretini sürdüren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman bir dergiye yaptığı açıklamalarda İsrail’in kendi topraklarına sahip olma hakkının bulunduğunu söyledi.

"ANLAŞMA MASASINA GELME ZAMANI"

Salman ayrıca, "Son 40 yıldır Filistinlilere birçok fırsat sunuldu. Ancak onlar tüm önerileri ellerinin tersiyle itti. Şimdi Filistinliler için teklifleri kabul etme ve anlaşma masasına gelme zamanı. Bunların hiçbirini de yapmıyorlarsa çenelerini de kapatıp sızlanmayı bıraksınlar." diye konuştu.



Salman Suudi Arabistan'ın gündemine de değindi. Veliaht Prens, Suudi Arabistan'ın önceliğinin 'Filistin problemi' olmadığını, asıl önceliğin İran olduğunu belirtti.

Dünya 07 Nisan 2018 12:47 İstediğin bu mu Salman?Suudi Arabistan'da 4 bini aşkın yarışmacının katıldığı şampiyonaya, Müslüman dünyasından tepkilerin yükselmesine neden oldu.

Kaynak: ajanslar