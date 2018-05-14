Batı Şeria'da İsrail askerleri 21 Filistinli'yi yaraladı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 21 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in müdahale ettiği gösterilerde 3'ü gerçek, 18'i plastik mermiyle olmak üzere 21 Filistinlinin yaralandığı, 55'inin göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadığı belirtildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

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İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.

Kaynak: AA