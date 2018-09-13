Batı Afrika ülkesi Mali'de kamyon nehre düştü: 20 ölü

Batı Afrika ülkesi Mali'de bir kamyonun nehre düşmesi sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mali hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, Mopti bölgesinde bir kamyonun nehre düştüğü belirtildi.

63 KİŞİ KURTARILDI



Kaza sonucunda 20 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin ise kurtarıldığı ifade edildi.

Kazanın pazartesi günü sabaha karşı meydana geldiği belirtilen açıklamada, kazanın fren sisteminde oluşan teknik bir arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceği aktarıldı.

Kaynak: Ajanslar