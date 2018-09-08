Basra'da sular ısındı!

Irak'ın petrol zengini Basra bölgesi günlerdir devam eden şiddet olayları ile sarsılıyor. Kamu kuruluşlarına ait çok sayıda bina kundaklanırken, şiilere ait bölgelerde kavgalar çıktı.

Yolsuzluk ve işsizlik nedeniyle protesto gösterilere sahne olan Irak’ın güneyindeki Basra’da,eylemler akşam saatlerinde de devam etti. Çok sayıda eylemci kamuya ait binalara saldırırken, bazıları ise kundaklamaya eylemlerine devam etti.

BİNALAR ATEŞE VERİLDİ

Öfkeli protestocular, devlet televizyonu ile parti binalarını ateşe verdi. Olaylarda, Irak Başbakanı Haydar El İbadi’nin partisi de hedef alınan yerlerden biriydi. Binaları yakan göstericiler, İran Başkonsolosluğu’nu da bastı. Yerek kaynaklardan alınan bilgiye göre konsolosluğa giren öfkeli grup, kamu binalarını ateşe verdi.

Olaylarda, Irak Başbakanı Haydar El İbadi’nin partisi de hedef alınan yerlerden biriydi. Binaları yakan göstericiler, İran Başkonsolosluğu’nu da bastı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre konsolosluğa giren öfkeli grup, binayı ateşe verdi. Ayrıca gösterilerde ABDkonsolosluğu da hedef alındı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alev alan binaların görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Polisprotestoculara sert müdahale ederken, çıkan olaylarda, sadece bu hafta 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Iraklı yetkililer, Basra’daki protestolar nedeniyle ülkenin güneyindeki Umm Kasr Limanı’nı da kapattı. Söz konusu liman, Irak’ı Basra Körfezi’ne bağlıyor. İran ise Irak’la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı’nı kapattı.

ABD'DEN İLK YORUM

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Basra'daki olaylara ilişkin, “Güvenlik güçleri ve protestocular da dahil olmak üzere tüm tarafları barışçıl protesto hakkını kullanmaya, bunun yanı sıra diplomatları ve tesislerini korumaya çağırıyoruz.”ifadesini kullandı.

Olayların ardından Irak’taki Şii dini merci Ayetullah Ali es-Sistani, Basra’da yaşanan gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirtti. Mesajında, Irak halkının eski rejimin çökmesinden sonra karşı karşıya kaldığı ve yüzlerce kurban verdiği terör saldırılarından dolayı uzun süre sabrettiğini belirten Sistani, “Bu halk, sorunları çözemeyen sorumlulara, siyasi kazanım ve mevkileri için süren kavgalarına ve yabancılara izin vererek, Irak’ı bölgesel ve uluslararası çatışma sahası yapmalarına karşı daha fazla sabredemiyor”ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar