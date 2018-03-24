Başpehlivana silahlı saldırı

Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başpehlivan Hakkı Aygün ile yağlı güreş pehlivanı Mehmet Ali Avcı silahla yaralandı.

sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde iddiaya göre 33 yaşındaki Y.T., arkadaşlarını da yanına alarak, aralarında kız meselesi yüzünden sorun bulunan Başpehlivan Hakkı Aygün ve yağlı güreş pehlivanı Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitti. Kafe önünde konuşmaya başlayan taraflar arasında kavga çıktı.

Olayın büyümesi üzerine Y.T. üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ile Mehmet Ali Avcı'ya ateş etti. Y.T, ve yanındakiler kaçarken, yaralanan Aygün ve Avcı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Y.T.'nin gözaltına alındığı öğrenilirken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

Kaynak: Ajanslar